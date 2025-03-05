Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл заявил, что у настоящих воинов не бывает уныния

Патриарх Кирилл: у воинов не бывает уныния, так как они мобилизуют духовные силы
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

У настоящих воинов, в том числе участников специальной военной операции (СВО), не бывает уныния. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

«Может показаться удивительным, но у воинов, у наших военнослужащих в зоне СВО уныния нет. Это бывает только тогда, когда человек мобилизует не только физические, но, в первую очередь, духовные силы», — сказал предстоятель РПЦ.

Кирилл отметил, что у человека не будет уныния, если он руководствуется заповедями Господа, выполняет религиозные правила и ходит в храм с искренней молитвой.

В конце февраля патриарх Кирилл заявил, что в России нет опасности смуты. Глава Русской православной церкви считает, что никакие внешние силы не могут победить РФ, так как страну «побеждали только внутренние смуты». Он отметил, что сейчас общество консолидировано.

Ранее патриарх Кирилл призвал молодежь готовиться к защите Церкви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами