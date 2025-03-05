Патриарх Кирилл заявил, что у настоящих воинов не бывает уныния

Патриарх Кирилл: у воинов не бывает уныния, так как они мобилизуют духовные силы

У настоящих воинов, в том числе участников специальной военной операции (СВО), не бывает уныния. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

«Может показаться удивительным, но у воинов, у наших военнослужащих в зоне СВО уныния нет. Это бывает только тогда, когда человек мобилизует не только физические, но, в первую очередь, духовные силы», — сказал предстоятель РПЦ.

Кирилл отметил, что у человека не будет уныния, если он руководствуется заповедями Господа, выполняет религиозные правила и ходит в храм с искренней молитвой.

В конце февраля патриарх Кирилл заявил, что в России нет опасности смуты. Глава Русской православной церкви считает, что никакие внешние силы не могут победить РФ, так как страну «побеждали только внутренние смуты». Он отметил, что сейчас общество консолидировано.

Ранее патриарх Кирилл призвал молодежь готовиться к защите Церкви.