Министр обороны вручил российским военным медали «Золотая Звезда»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам военной операции, находящимся на лечении в госпитале. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Награды были выданы за мужество и героизм при исполнении воинского долга. Торжественная церемония прошла в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию после полученных ранений.

Глава Минобороны вручил медали майору Владимиру Манохину, который, командуя батальоном, сдержал наступление ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Херсонской области, сержанту Сергею Седову, в результате действий которого были захвачены важные позиции в ДНР.

Кроме того, звания Героя РФ удостоился командир взвода ПТУР капитан Максим Бахарев, подразделение которого остановило наступление в Запорожской области.

Белоусов также пообщался с руководством госпиталя о перспективах развития его лечебно-диагностической базы. Министру продемонстрировали операционные, где военные кардиохирурги проводят операции пациентам со сложными нарушениями сердечного ритма, добавили в ведомстве.

7 октября министр обороны РФ направил телеграммы отличившимся при взятии Гродовки соединениям.

Ранее Белоусов поздравил российских военных со взятием Угледара.