В МВД сообщили о задержании подозреваемых в разбойном нападении на курьера в Москве-Сити

МВД: задержаны двое подозреваемых в нападении на курьера в Москве

Полиция задержала преступников, совершивших нападение на курьера в «Москве-Сити». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при участии Росгвардии задержали двоих подозреваемых. В момент задержания молодые люди попытались оказать сопротивление, в связи с чем полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». С подозреваемыми проводятся следственные действия, принимаются меры к розыску их соучастников.

26 мая сообщалось, что в Москве ограбили и избили курьера, который перевозил чемодан со 127 млн рублей. На мужчину напали трое мужчин, с применением насилия отобрали у него чемодан, а затем скрылись.

23 мая сообщалось, что в Забайкальском крае продавец не позволила ограбить магазин, дав отпор налетчику.

Ранее сотрудник полиции инсценировал грабеж и отобрал сумку с 5,5 млн рублей у знакомого курьера.