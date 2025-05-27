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В Воронежской области автобус врезался в большегруз, пострадали 14 человек

В Воронежской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом
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Telegram-канал Полиция Воронежской области

В Воронежской области после аварии помощь понадобилась 12 пассажирам и двум водителям. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 481-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительной информации, автобус, ехавший из Ельца в Воронеж, столкнулся с грузовиком, после чего большегруз по инерции столкнулся с «КамАЗом».

На кадрах с места ДТП заметно, что у автобуса серьезно деформирована передняя часть, стекло полностью выбито.

В результате пострадали водители автобуса и большегруза. Помимо них, медики оказали помощь 12 пассажирам автобуса из 40, которые в момент инцидента находились в салоне. Они получили травмы различной степени тяжести.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье, в селе Полурядинки, взорвался школьный автобус. В момент инцидента детей внутри не было, поэтому никто не пострадал.

Ранее в Нижневартовске пассажир с ножом угрожал отрезать язык водителю автобуса.

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