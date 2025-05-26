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В Нижневартовске пассажир с ножом угрожал отрезать язык водителю автобуса

В ХМАО пассажир угрожал ножом водителю автобуса

В Нижневартовске агрессивный пассажир устроил конфликт с водителем автобуса, который притормозил, чтобы подождать его. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

Инцидент произошел на остановке «Рябиновый бульвар», водитель автобуса заметил бегущего к остановке мужчину и притормозил, чтобы дождаться его.

По данным «Муксун. фм», пассажир добежал до автобуса, внезапно выхватил нож и начал угрожать шоферу. Очевидцы сняли агрессивного мужчину на видео, он кричал водителю, что отрежет ему язык. Представители компании-перевозчика заявили, что полиция нашла дебошира, но шофер отказался писать на него заявление. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Удмуртии пьяный пассажир вонзил нож в шею таксиста. Пассажир такси заподозрил водителя в том, что тот возит его по кругу, и ударил его ножом. Благодаря сигналу о помощи в приложении такси на место прибыли коллеги пострадавшего, которые удерживали злоумышленника до приезда экипажа ДПС. Водитель с колото-резаным ранением был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение.

Ранее новосибирские байкеры под видом ГАИ угрожали водителям на видео.

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