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В Ярославской области руководителей вузовской лаборатории заподозрили в коррупции

СК: руководители исследовательской лаборатории в Рыбинске обвиняются в коррупции
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Максим Блинов/РИА Новости

В Рыбинске Ярославской области задержали двух руководителей исследовательской лаборатории одного из вузов, подозреваемых во взятках при закупке оборудования в рамках национального проекта. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, обвиняемые в период с июня 2024 по май 2025 года организовали схему получения взяток в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Подозреваемые обеспечивали заключение договоров поставок, за что получили более 2 млн рублей, отметили в ведомстве.

«Двое фигурантов были задержаны, им предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения. По месту жительства и работы фигурантов дели проведены обыски», — говорится в сообщении.

15 мая в Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области» Александра Гайде, который возглавлял отдел городского ГАИ. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток в размере 1 млн рублей.

Ранее глава Конституционного суда заявил, что коррупцию не искоренить.

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