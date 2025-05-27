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Выросло число пострадавших при наезде автомобиля на толпу футбольных фанатов в Британии

Полиция: 65 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу людей в Ливерпуле
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Phil Noble/Reuters

Количество пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Ливерпуле увеличилось до 65. Об этом сообщила полиция английского графства Мерсисайд, пишет РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что в общей сложности пострадали 65 человек, многим из которых потребовалась помощь в больнице», — сказала старший суперинтендант полиции Карен Джондрилл на пресс-конференции.

По словам помощника начальника полиции Дженни Симс, 50 пострадавших были доставлены в больницу. 11 из них до сих пор остаются под присмотром медиков. Состояние здоровья пострадавших оценивается, как стабильное, пациенты идут на поправку, уточнила Симс.

Правоохранители задержали 53-летнего жителя Западного Дерби, который управлял автомобилем. Полиция подозревает, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. При этом силовики не считают наезд автомобиля на толпу людей актом терроризма.

Инцидент произошел вечером 26 мая во время парада в честь победы футбольной команды «Ливерпуль». Очевидцы утверждали, что водитель врезался в толпу фанатов намеренно. После первого столкновения он не остановился, а нажал на газ и поехал дальше по людям.

Ранее британские врачи отложили забастовку после наезда машины на толпу.

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