Дипломат Долгов: РФ готова как к мирному урегулированию, так и к продолжению СВО

Россия готова как к мирному урегулированию конфликта на Украине, так и к продолжению специальной военной операции на фоне усиления давления Запада. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов.

«Москва готова к мирному урегулированию. Но для этого необходима политическая воля Киева и его западных кураторов. Пока же мы видим только попытки эскалации и срыва переговоров. Европа заявляет о якобы снятии ограничений на дальность украинских ударов, а ВСУ бьют по российским регионам», — отметил дипломат.

Он добавил, что никто из оппонентов России не брал на себя обязательств по деэскалации, поэтому удары по объектам на Украине продолжаются.

25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых массированных атак на территорию страны, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию».

24 мая командующий Военно-воздушными силами Украины Юрий Игнат сообщил, что системы противовоздушной обороны Patriot стали реже сбивать российские ракеты из-за их модернизации.

Ранее в Харьковской области поразили команду дроноводов ВСУ.