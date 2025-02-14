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В Севастополе иностранца приговорили к колонии по делу о шпионаже

УФСБ по Крыму и Севастополю: иностранца приговорили к колонии по делу о шпионаже
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Севастополе приговорил иностранного гражданина к колонии строгого режима, его признали виновным по уголовному делу о шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение Управления ФСБ по республике Крым и городу Севастополю.

«Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что осужденный 43-летний иностранец при помощи мессенджера самостоятельно вышел на сотрудничество с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Как выяснило следствие, иностранец предложил им свои услуги — он собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения о местах дислокации вооружения, военной техники, а также подразделений и военных объектов Вооруженных сил России в Севастополе.

В УФСБ по республике Крым и городу Севастополю подчеркнули, что все эти данные предназначались для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.

12 февраля сообщалось, что в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались слушания по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году. На скамье подсудимых — граждане России, Украины и Армении. Как считает следствие, они организовали доставку более 20 тонн замаскированной взрывчатки из Одессы в Крым. Тротил перевозила фура, которая взорвалась посреди моста и частично обрушила его. Почему фигуранты дела не признают свою вину — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд заочно арестовал журналиста из Великобритании за пересечение российской границы.

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