Московскую многоэтажку затопило кипятком

В многоэтажке на севере Москвы прорвало трубу с кипятком и затопило квартиры

В многоэтажном доме на севере Москвы прорвало трубу с кипятком, в результате чего оказались затоплены квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в районе Ховрино на улице Дыбенко. Отмечается, что жители дома уже шесть месяцев страдают из-за регулярных аварий из-за прорыва труб. Жильцы пишут жалобы по поводу затопления квартир кипятком, однако никто не спешит устранить проблему.

«Жилищник проводит локальный ремонт труб, которые изначально были установлены с ошибкой. В стояке с горячей водой были установлены трубы для холодной воды», — указано в сообщении.

В управляющей компании отвечают, что полная замена труб будет осуществлена в 2039 году в рамках капитального ремонта. Жильцы хотят за свой счет поменять трубы, поскольку уже устали от затоплений.

13 мая во Владивостоке произошел прорыв теплотрассы. Несколько улиц затопило, в том числе горячей водой. Около набережной Цесаревича образовался мощный водопад из грязной воды. Отмечалось, что потоки воды затрудняют движение машин и пешеходов. Позже специалисты приступили к устранению последствий коммунальной аварии.

17 марта на северо-востоке столицы прорвало трубу с кипятком. Как сообщала Госавтоинспекция Москвы, движение транспорта на улице было приостановлено. Уточняется, что кипятком залило около 50 машин, припаркованных вдоль дороги. В результате были госпитализированы шесть человек.

Ранее в Екатеринбурге из-за прорыва трубы забил огромный фонтан.