ГД одобрила проект об оформлении перепланировки квартир через портал «Госуслуги»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий позволить собственникам квартир оформлять перепланировку через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента в марте. Его разработали депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с Сергеем Пахомовым. Правительство РФ поддержало проект с учетом доработок.

Согласно документу, в настоящее время согласовать перепланировку можно двумя путями. Первый — обратиться напрямую в уполномоченный орган. Второй — воспользоваться услугами МФЦ.

Законопроектом также предлагается разрешить собственникам помещений подавать заявления о переводе жилья в нежилое и обратно через портал «Госуслуги». Заявление о перепланировке должно включать согласие всех собственников примыкающих помещений, а также письменное согласие членов семьи нанимателя.

Документ также устанавливает, что при отказе в перепланировке заявитель должен получить письменный ответ с указанием причин и ссылками на конкретные нарушения. Сейчас у органов согласования нет такой обязанности, что приводит к задержкам в принятии решений и дополнительным расходам для собственников жилья.

В числе прочего документ предлагает создать реестр решений о перепланировке помещений в многоквартирных домах. Порядок ведения этого реестра будет установлен правительством РФ. Парламентарии считают, что единая база данных ускорит доступ к информации о принятых решениях.

В марте в Госдуме сообщили о планах предоставить россиянам возможность оформлять перепланировку квартир на портале «Госуслуги». Отмечалось, что это не означает значительное упрощение процесса — при выявлении нарушений новых собственников заставят их устранить, как это было и раньше.

Ранее россиян предупредили о последствиях самостоятельной перепланировки жилья.