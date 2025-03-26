Юрист объяснил, как в России изменится процесс перепланировки квартир

В Госдуме сообщили о планах предоставить россиянам возможность оформлять перепланировку квартир на портале «Госуслуги». Однако это не означает, что процесс будет значительно упрощен – при выявлении нарушений новых собственников заставят их устранить, как это было и раньше, объяснил 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты, юрист Константин Крохин.

При выявлении нарушений их придется устранять, после чего соответствующие данные занесут в техническую документацию, отметил специалист.

«Я бы все-таки говорил не о том, что упростится сама процедура перепланировки и согласования этих изменений — упростится подача [документов]», — пояснил он. — Появится еще одно электронное окно, через которое люди смогут обращаться в органы надзора».

Он также напомнил о планах восстановить в России систему технической инвентаризации, что позволит создать единую базу данных для всех объектов, к которым имеют доступ уполномоченные органы. Это своего рода цифровой паспорт, который позволит проверяющим в режиме реального времени контролировать состояние помещений.

Однако создание такой базы займет длительное время, а учитывать в ней будут далеко не все нарушения, считает Крохин. В пример он привел дома, построенные в последние 25–30 лет, отметив, что в них можно обнаружить массу нарушений, но их выявление будет происходить не за один раз, а постепенно, в течение десятков лет.

В любом случае, создание цифрового паспорта – это важный этап повышения безопасности, так как уполномоченные органы будут иметь информацию об устройстве дома, наличии в нем входов, выходов, а также о том, какие изменения проводятся в квартирах. Если россиянин приобрел квартиру с уже выполненной предыдущим владельцем перепланировкой, то отвечать за действия другого человека он не будет, подчеркнул юрист. В большинстве случаев сроки предъявления претензий и привлечения к административной ответственности прошли, заключил эксперт.

Напомним, в прошлом году в России вступил в силу закон, упрощающий перевод жилого помещения в нежилое и процесс перепланировки для собственников. Теперь администрация должна в течение 30 дней проверить работы и выдать соответствующий акт. По мнению законодателей, принятие закона помогает собственникам «цивилизованно» пройти путь перепланировки и повышает уровень безопасности сделок с недвижимостью.

Ранее россиян предупредили о последствиях самостоятельной перепланировки жилья.