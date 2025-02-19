Россиян предупредили о последствиях самостоятельной перепланировки жилья

Самостоятельная перепланировка квартиры может привести к взрыву, если в доме есть газ. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель регионального центра Общественного контроля «ЖКХ контроль в МО» Валерий Мамчур.

По его словам, такие последствия могут наступить, если перенести или закрыть вентиляционные короба. Эксперт подчеркнул, что любые изменения в жилье требуют отдельного проекта и согласования, полученного в МФЦ.

«Когда все будет согласовано, вы получите акт о приемочной комиссии в Росрегистре. У вас уже будет новый план и новое свидетельство, то есть выписка. Потому что, когда вы сносите стены, блоки, у вас увеличивается или уменьшается площадь. Необходимо получить разрешение от администрации муниципалитета», — сказал Мамчур.

Он также порекомендовал заключить договор с профессиональными специалистами, которые разбираются, какие перепланировки в квартире допустимы.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в России планируется узаконить самовольную перепланировку квартир без обращения в суд. Инициатива касается уже завершенных ремонтов, которые ранее не были согласованы, но требуют легализации из-за продажи жилья или других причин. Если перепланировка соответствует установленным строительным стандартам, нормам безопасности и санитарии, не нарушает вентиляцию и не создает влажных зон над жилыми помещениями, собственники смогут легализовать ее в административном порядке.

Ранее в России назвали ненужным и опасным упрощение перепланировок квартир.