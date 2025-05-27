На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич оставил нацистский рисунок в лифте и поплатился в суде

В Москве мужчину оштрафовали за нацистский рисунок в лифте
close
Depositphotos

В Москве местный житель оставил в лифте нацистский рисунок и поплатился за это в суде. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в жилом доме, где мужчина нарисовал на стене лифта изображение с запрещенной нацистской атрибутикой. О действиях местного жителя стало известно, и его привлекли к ответственности.

Тимирязевский районный суд признал москвича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики»). В качестве наказания суд назначил административный штраф в размере двух тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

До этого заключенного россиянина оштрафовали за татуировку со свастикой. На нем были надеты открытые резиновые тапочки без носков, в связи с чем на его щиколотке была видна татуировка с запрещенной символикой.

Ранее подростков из Челябинской области наказали за ношение нацистской символики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами