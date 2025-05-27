В ДНР назвали сроки восстановления централизованного электроснабжения Авдеевки

Власти рассчитывают восстановить централизованное электроснабжение населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) в течение лета. Об этом заявил врио главы правительства региона Андрей Чертков во время вручения ключей от восстановленных квартир горожанам, передает ТАСС.

«Мы видим, сколько еще работы. Нет еще постоянного электричества, но я планирую, что все-таки за лето мы сделаем и подведем в Авдеевку нормальное электричество, чтобы оно у нас было, и постоянно было и электричество, и вода, и тепло», — отметил Чертков.

Позже он добавил: электричество — основной ресурс, влияющий на дальнейшие планы по восстановлению города. В связи с этим налаживание централизованного энергоснабжения является главной задачей в Авдеевке. Чертков отметил, что его наличие позволит лучше понять, как развивать частный сектор и продолжать ремонтировать дома.

22 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому новые регионы страны получат более 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку электрооборудования для формирования аварийного резерва. По словам главы правительства, он способствует повышению надежности всего сетевого хозяйства в этих субъектах РФ.

Ранее в Минэнерго дали прогноз по электроснабжению юга России.