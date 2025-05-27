На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР назвали сроки восстановления централизованного электроснабжения Авдеевки

В ДНР намерены за лето восстановить централизованное электроснабжение Авдеевки
close
Depositphotos

Власти рассчитывают восстановить централизованное электроснабжение населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) в течение лета. Об этом заявил врио главы правительства региона Андрей Чертков во время вручения ключей от восстановленных квартир горожанам, передает ТАСС.

«Мы видим, сколько еще работы. Нет еще постоянного электричества, но я планирую, что все-таки за лето мы сделаем и подведем в Авдеевку нормальное электричество, чтобы оно у нас было, и постоянно было и электричество, и вода, и тепло», — отметил Чертков.

Позже он добавил: электричество — основной ресурс, влияющий на дальнейшие планы по восстановлению города. В связи с этим налаживание централизованного энергоснабжения является главной задачей в Авдеевке. Чертков отметил, что его наличие позволит лучше понять, как развивать частный сектор и продолжать ремонтировать дома.

22 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому новые регионы страны получат более 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку электрооборудования для формирования аварийного резерва. По словам главы правительства, он способствует повышению надежности всего сетевого хозяйства в этих субъектах РФ.

Ранее в Минэнерго дали прогноз по электроснабжению юга России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами