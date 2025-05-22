Новым регионам РФ выделят более 5 млрд рублей на улучшение электроснабжения

Новые регионы России получат более 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку электрооборудования для формирования аварийного резерва. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Такой оперативный резерв, готовый к немедленному использованию, способствует повышению надежности всего сетевого хозяйства новых регионов», — сказал глава правительства.

Мишустин добавил, что новый резерв будет способствовать развитию социальной сферы и экономики новых российских субъектов.

В пресс-службе правительства отметили, что работа по созданию аварийного запаса электрооборудования проводится в рамках программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

До этого гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Запорожская атомная электростанция после планируемого перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы России и Крым. Он добавил, что госкорпорация готовит большую программу перезапуска АЭС, которую могут утвердить в течение полутора месяцев. Возобновить же работу Запорожской АЭС, отметил Лихачев, станет возможным, как только позволит военно-политическая обстановка.

Ранее в регионах РФ пересмотрели диапазоны тарифа на электроэнергию.