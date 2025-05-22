На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новым регионам РФ выделят более 5 млрд рублей на улучшение электроснабжения

Мишустин: новым регионам выделят 5 млрд рублей на улучшение электроснабжения
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Новые регионы России получат более 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку электрооборудования для формирования аварийного резерва. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Такой оперативный резерв, готовый к немедленному использованию, способствует повышению надежности всего сетевого хозяйства новых регионов», — сказал глава правительства.

Мишустин добавил, что новый резерв будет способствовать развитию социальной сферы и экономики новых российских субъектов.

В пресс-службе правительства отметили, что работа по созданию аварийного запаса электрооборудования проводится в рамках программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

До этого гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Запорожская атомная электростанция после планируемого перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы России и Крым. Он добавил, что госкорпорация готовит большую программу перезапуска АЭС, которую могут утвердить в течение полутора месяцев. Возобновить же работу Запорожской АЭС, отметил Лихачев, станет возможным, как только позволит военно-политическая обстановка.

Ранее в регионах РФ пересмотрели диапазоны тарифа на электроэнергию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами