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Россиянам рассказали, как ухаживать за комнатными растениями в жару

Агроном Воробьев посоветовал в жару убирать растения с подоконников
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В жару комнатные растения требуют особого ухода, поскольку быстрее, чем обычно, теряют влагу. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил агроном, биолог Михаил Воробьев.

«Листья, касаясь оконного стекла, не испаряют влагу и нагреваются больше, чем обычно, могут быть ожоги. Поэтому лучше комнатные растения перенести вглубь дома на период жары», — сказал агроном.

Он также посоветовал регулярно проверять влажность почвы. Если она сухая, растение обязательно нужно полить. Кроме того, необходимо опрыскивать листья, добавил эксперт.

До этого Воробьев объяснил, как защитить от жары растения в огороде. По его словам, в первую очередь следует защитить те культуры, которые уже высажены в парники, накрыв, например, полупрозрачным материалом, который частично отражает свет, либо тюлевыми занавесками или простынями.

Ранее россиянам рассказали, какие растения опасно держать в спальне.

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