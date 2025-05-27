Россиянам рассказали, какие растения опасно держать в спальне

Некоторые растения опасно держать в спальне, потому что они могут спровоцировать аллергическую реакцию, отравление или негативно повлиять на работу сердца. Об этом kp.ru рассказал биолог, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ и преподаватель биологии Политехнической школы Никита Кифель.

«Олеандр полностью ядовит, это связано с содержанием в них олеандрина, корнерина и других сердечных гликозидов. Сок растения, употребленный внутрь, вызывает сильные колики у людей и животных, рвоту и диарею, а затем приводит к серьезным проблемам в деятельности сердца и центральной нервной системы», — предупредил эксперт.

Кроме того, он посоветовал быть осторожнее с хризантемами, поскольку они могут вызвать аллергию. По его словам, опасными из-за ядовитого сока являются диффенбахия и монстера. В этом случае могут пострадать домашние животные и маленькие дети, которые решат попробовать растения на вкус. Это может грозить онемением и язвами.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что к числу самых опасных для здоровья людей комнатных растений можно отнести представителей семейства ароидных и молочайных, потому что они могут вызвать аллергию и жжение кожи.

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