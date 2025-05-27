В Москве задержали сотрудника ФСИН из-за отправки документов через мессенджер

В Москве задержали сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) при копировании служебных документов для отправки третьим лицам через иностранный мессенджер. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации говорится, что сотрудника задержали по подозрению в совершении преступления в сфере компьютерной информации. В ходе расследования выяснилось, что работник ФСИН осуществлял запрещенное копирование документов со служебной техники и передавал их третьим лицам с помощью иностранного мессенджера.

По факту его действий проводится служебная проверка, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

В начале апреля бывшего начальника Управления ФСИН России по Омской области, а в настоящее время вице-мэра и директора департамента общественной безопасности администрации Омска Константина Книса задержали правоохранительные органы. Причина задержания неизвестна.

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