Силовики задержали директора департамента мэрии Омска Книса

Бывший начальник УФСИН России по Омской области, а в настоящее время директор департамента общественной безопасности администрации Омска задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники во власти.

По данным агентства, задержание связано с периодом работы Книса в системе УФСИН.

Книс занимал должность заместителя руководителя УФСИН России по Северо-Западному федеральному округу с 2009 года. Впоследствии он возглавлял УФСИН по Тверской области (с 2016 года) и УФСИН по Омской области (с 2019 года), покинув последний пост в декабре 2023 года. В феврале 2024 года он был назначен директором департамента общественной безопасности мэрии Омска.

Подробности причин задержания пока не разглашаются.

В начале апреля в Забайкалье начальника исправительной колонии задержали за превышение должностных полномочий. По версии следствия, один из заключенных по требованию руководителя колонии купил для нужд учреждения различные материалы и оборудование. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного заключенному ущерба.

Ранее задержали главу центра информационных технологий Росгвардии.