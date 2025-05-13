Жителю Крыма предъявили обвинение в госизмене

Жителя Керчи будут судить за передачу данных о средстве ПВО украинским кураторам

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу о государственной измене против жителя Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый выступал против проведения специальной военной операции на Украине. В 2023 году мужчина связался с украинской разведкой через соцсети и предложил свою помощь.

По заданию кураторов россиянин собрал информацию о расположении объекта противовоздушной обороны в Керчи и передал фотографии через мессенджер. За это, как утверждают следователи, он получил 5 тыс. рублей.

Незаконные действия выявили и пресекли сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю. Материалы дела переданы в Верховный суд республики.

До этого сотрудники СК предъявили обвинения в государственной измене мужчине, который был задержан за мелкое хулиганство. Из документов следовало, что его задержали за использование нецензурной брани в общественном месте. Задержанному избрали меру пресечения в виде 10 суток ареста, который впоследствии был продлен дважды. В ходе отбывания одного из наказаний в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее женатому на украинке жителю Москвы предъявили обвинение в госизмене.