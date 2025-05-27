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В Казани отчисленный студент иностранец и его друг-турист надругались над девушкой

В Казани двоих иностранцев задержали за изнасилование девушки
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Shutterstock

В Татарстане иностранцев подозревают в надругательстве над девушкой. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источники.

По данным издания, молодым людям 22 и 26 лет. В день инцидента они употребляли алкогольные напитки вместе с 20-летней знакомой.

«В какой-то момент парням захотелось ласки, но девушка им отказала. Тогда они изнасиловали подругу», – сообщается в публикации.

В результате мигрантов задержали, в их отношении возбудили уголовное дело. Известно, что старший из них был студентом местного вуза, но его отчислили в январе текущего года. Второй нигде не работает, посетил Казань как турист.

До этого в Азербайджане мужчина получил срок 15 лет за изнасилование 11-летней девочки. Местный житель заметил, что мать ребенка ушла по делам, зашел в ее квартиру и надругался над школьницей. Когда азербайджанец заметил, что девочка хочет закричать, он ее отпустил. Позже мать обратилась в полицию, насильника поймали.

Ранее девушку напоили и изнасиловали на выпускном в Ленобласти.

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