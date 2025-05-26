Мужчина изнасиловал девочку-иностранку, пока ее мать отлучилась

В Азербайджане суд вынес приговор мужчине, который надругался над 11-летним ребенком. Об этом сообщает Oxu.Az.

Инцидент произошел в 2024 году в селе Гырылы, но приговор местному жителю вынесли только сейчас. Известно, что пострадавшая – гражданка Турции, как и ее отец, мать местная, в Азербайджан девочка с родительницей вернулась в 2020 году.

По версии следствия, подсудимый заметил, что мать пострадавшей ушла из дома, и, воспользовавшись моментом, зашел внутрь. Сделал он это случайно или намеренно подобрал момент, не уточняется.

В помещении он совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В какой-то момент школьница хотела закричать, поэтому мужчина сбежал с места.

Позже ребенок рассказал обо всем матери, та обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Суд приговорил фигуранта разбирательств к 15 годам лишения свободы.

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