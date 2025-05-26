На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушку напоили и изнасиловали на выпускном в Ленобласти

Neva.Today: в Ленобласти девушку напоили и изнасиловали на выпускном
close
Depositphotos

В Ленинградской области 20-летнюю девушку изнасиловали во время празднования выпускного в коттедже. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел 25 мая в арендованном коттедже во Всеволожске, где отмечали выпускной из колледжа. На вечеринке присутствовало около 30 человек, среди которых оказались трое незнакомых девушке парней. По предварительным данным, один из них напоил потерпевшую, после чего она потеряла сознание, а ночью очнулась от боли и обнаружила следы насилия.

Утром девушка рассказала о случившемся подруге, которая помогла ей добраться до родителей. Пострадавшая написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее девятиклассницу изнасиловали на вечеринке в честь последнего звонка в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами