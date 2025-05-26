Девушку напоили и изнасиловали на выпускном в Ленобласти

Neva.Today: в Ленобласти девушку напоили и изнасиловали на выпускном

В Ленинградской области 20-летнюю девушку изнасиловали во время празднования выпускного в коттедже. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел 25 мая в арендованном коттедже во Всеволожске, где отмечали выпускной из колледжа. На вечеринке присутствовало около 30 человек, среди которых оказались трое незнакомых девушке парней. По предварительным данным, один из них напоил потерпевшую, после чего она потеряла сознание, а ночью очнулась от боли и обнаружила следы насилия.

Утром девушка рассказала о случившемся подруге, которая помогла ей добраться до родителей. Пострадавшая написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

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