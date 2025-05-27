Мужчина пострадал при детонации дрона в Белгородской области

В Белгородской области мужчина получил контузию при детонации дрона

Мужчина получил контузию при детонации дрона в селе Красная Поляна Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина получил контузию в результате детонации дрона на территории частного домовладения», — написал губернатор.

В настоящее время его доставляют в городскую больницу Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, добавил он.

Накануне Гладков сообщал об аварийном отключении электроэнергии в Валуйском округе Белгородской области.

Утром Минобороны России сообщило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Большинство беспилотников были сбиты над Белгородской областью — 56 дронов.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.