Мужчина пострадал при детонации дрона в Белгородской области

Мужчина получил контузию при детонации дрона в селе Красная Поляна Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Мужчина получил контузию в результате детонации дрона на территории частного домовладения», — написал губернатор.
В настоящее время его доставляют в городскую больницу Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, добавил он.
Накануне Гладков сообщал об аварийном отключении электроэнергии в Валуйском округе Белгородской области.
Утром Минобороны России сообщило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Большинство беспилотников были сбиты над Белгородской областью — 56 дронов.
Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.