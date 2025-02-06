Ребенок бросил петарду в люк и спровоцировал взрыв, перевернувший автомобиль

Ребенок в Китае бросил петарду в люк и спровоцировал взрыв, который перевернул автомобиль, пишет Asia One.

Инцидент произошел в уезде Цзычжун провинции Сычуань. Мальчик, чей возраст не уточняется, бросил петарду в септик, что вызвало мощный взрыв. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как ребенок убегает с места происшествия, после чего из земли вырывается пламя.

В результате взрыва припаркованные на участке автомобили были подброшены в воздух. Одна машина перевернулась, а другая упала на третью. На видео, снятом очевидцами, видна огромная воронка в земле и разбросанная почва. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало.

Мальчик был задержан полицией менее чем через час после инцидента. Его вместе с родителями доставили в отделение для выяснения обстоятельств происшествия. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить точные причины и последствия случившегося. .

Ранее самодельная петарда взорвалась в руках у девятилетнего мальчика.