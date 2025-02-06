Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок бросил петарду в люк и спровоцировал взрыв, перевернувший автомобиль

Asia One: в Китае автомобиль перевернулся от взрыва петарды, брошенной ребенком в люк
close
TVBSNews02/YouTube

Ребенок в Китае бросил петарду в люк и спровоцировал взрыв, который перевернул автомобиль, пишет Asia One.

Инцидент произошел в уезде Цзычжун провинции Сычуань. Мальчик, чей возраст не уточняется, бросил петарду в септик, что вызвало мощный взрыв. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как ребенок убегает с места происшествия, после чего из земли вырывается пламя.

В результате взрыва припаркованные на участке автомобили были подброшены в воздух. Одна машина перевернулась, а другая упала на третью. На видео, снятом очевидцами, видна огромная воронка в земле и разбросанная почва. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало.

Мальчик был задержан полицией менее чем через час после инцидента. Его вместе с родителями доставили в отделение для выяснения обстоятельств происшествия. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить точные причины и последствия случившегося. .

Ранее самодельная петарда взорвалась в руках у девятилетнего мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами