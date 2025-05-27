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В Калининградской области запретили вывозить картофель из региона

Глава Калининградской области запретил вывоз картофеля из региона
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Freepik.com

В Калининградской области ввели запрет на вывоз картофеля, пока регион не сможет самостоятельно обеспечивать себя овощами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора области Алексея Беспрозванных .

«Я посмотрел цифры. У нас часть картофеля небольшая, но вывозится. Пока мы не обеспечились сами по овощной группе и по картофелю, не нужно вывозить больше картофель из нашего региона», — заявил Беспрозванных в ходе заседания областного правительства.

Он объяснил, что региону самому не хватает картофеля, но, несмотря на это, его продолжали вывозить. Губернатор поручил поддержать проекты, которые направлены на обеспечение области овощами.

26 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями обсудил вопросы стабильности в сельском хозяйстве, включая дефицит картофеля и сахарной свеклы. В ходе совещания прозвучало заявление о том, что в Белоруссии «закончился картофель».

Позднее белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, что весь картофель Белоруссия продала России.

Ранее в Минсельхозе спрогнозировали снижение внутренних цен на овощи.

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