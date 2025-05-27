Лукашенко заявил, что всю свою картошку Белоруссия продала России

Путин на Набсовете РСВ: Лукашенко сказал, что всю картошку продали в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге Владимиру Путину, что республика продала весь картофель в Россию. Об этом Путин заявил на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», передает ТАСС.

Путин рассказал, что накануне встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. В ходе этой встречи он узнал, что в России не хватает картошки.

«Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: «У нас уже все продали в Россию», — сказал российский лидер.

26 мая Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили основные актуальные вопросы двусторонней повестки и международную обстановку. В том числе российский лидер выразил президенту Белоруссии благодарность за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными с Украиной.

Ранее Лукашенко получил от лидера Вьетнама свой портрет из драгоценных камней.