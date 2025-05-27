В Дагестане опровергли информацию о съемке непристойных видео имамом

Дагестанец, который якобы снимал ролики непристойного характера с женой, не является имамом. Об этом сообщает министерство по национальной политике и делам религии региона.

По словам представителей ведомства, мужчина не имеет какого-либо отношения к религиозной сфере.

«Молодой человек является безработным, никогда не имел никакого отношения к духовенству района», – сообщается в публикации.

О том, что якобы представитель религии снимает ролики с супругой, стало известно накануне. По данным местных Telegram-каналов, 25-летний житель села Унцукуль делал это без согласия своей возлюбленной, девушка даже не знала об этом. В последствии видео мужчина продавал в мессенджере.

В какой-то момент супруга нашла в телефоне мужа тематические чаты и попыталась обсудить это, но вместо объяснений молодой человек стал ей угрожать.

Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и обороте материалов непристойного характера.

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