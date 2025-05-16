Петербургский уборщик четыре года насиловал подростка и снимал с ним порно

В Петербурге уборщик четыре года насиловал подростка и попался из-за телефона

В Петербурге 50-летний уборщик четыре года насиловал подростка и попался из-за попытки кражи телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Кронштадте. Все началось с того, что уборщик ветеринарной клиники обратился в полицию с заявлением о нападении — подросток распылил ему в лицо газовый баллончик и попытался похитить телефон.

Вскоре по подозрению в нападении задержали 18-летнего юношу, который рассказал стражам порядка, что требовал у мужчины телефон, чтобы удалить непристойные материалы со своим участием. Выяснилось, что заявивший о нападении с января 2021 года по декабрь 2024 года систематически насиловал тогда еще несовершеннолетнего подростка в заброшенном здании и снимал все на камеру.

Мужчину задержали. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ.

Ранее в Ленобласти школьница призналась психологу, что ее насиловал отец.