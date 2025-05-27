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Шесть человек отравились шаурмой в Тобольске

Тобольский суд наказал НТО «Хлебушек» после отравления шести человек шаурмой
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Shutterstock

Тобольский городской суд приостановил работу НТО «Хлебушек» в Тобольске на 30 дней после того, как шесть человек отравились сделанной там шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших были двое детей и беременная женщина.

В результате инспекции на территории предприятия, проведенной после сообщений об отравлениях 21 мая, специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что на территории павильона не было системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, отсутствовал туалет для персонала, не было условий для хранения уборочного инвентаря, в принципе отсутствовали средства дезинфекции. Директор НТО признал вину и пообещал предпринять меры для устранения выявленных недостатков.

До этого СК в Братске завел уголовное дело после отравления девяти человек шаурмой в одном и том же кафе.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью с жалобами, характерными для пищевой токсикоинфекции — среди симптомов отмечались тошнота, рвота, высокая температура и диарея. Шестеро из них, включая детей, были госпитализированы.

Ранее россиянам рассказали, как не отравиться покупной шаурмой.

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