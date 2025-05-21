Россиянам рассказали, как не отравиться покупной шаурмой

Роскачество: при покупке шаурмы нужно соблюдать осторожность, чтобы не отравиться

При покупке шаурмы россиянам следует всегда обращать внимание на то, как в данном конкретном заведении соблюдаются санитарно-гигиенические требования – это позволит свести к минимуму риски отравления. В том числе нужно обратить внимание на внешний вид сотрудников, чистоту помещения, уборных, объяснили RT в пресс-службе Роскачества.

Работники общепита должны быть в чистой форме, перчатках и головных уборах. На рабочем месте не должны лежать их личные вещи – телефоны, ключи и прочее, пояснили специалисты. Готовить и отпускать товар может один человек – правила этого не запрещают, уточнили они.

В помещении, где готовят шаурму, должна быть раковина. Но если в ней лежат продукты, и при этом сотрудник там же моет руки – это серьезное нарушение, подчеркнули эксперты.

«Лучше всего, если мясо в шаурму кладется прямо с вертела, а не из холодильника, — отметили в Роскачестве. — В жаркую погоду стоит выбирать торговые точки, где есть кондиционер».

Наличие кондиционера не является официальным требованием СанПиН, но нужно учитывать, что без него в летнее время поддерживать в помещении температуру воздуха от +23 до +25 градусов крайне сложно, а это может негативно повлиять на качество продуктов, заключили эксперты.

Напомним, в подмосковном Егорьевске посетители заведения «Вкус Востока» массово отравились шаурмой – известно о 21 пострадавшем, из них восемь – дети. Отравившиеся пожаловались на рвоту с кровью, всем им диагностировали гастроэнтерит. После инцидента было госпитализировано восемь человек, среди которых четыре ребенка. Роспотребнадзор начал расследование, а прокуратура приступила к выяснению обстоятельств инцидента и причин. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при производстве или продаже продукции.

Ранее в Пермском крае несколько человек отравились шаурмой из одного киоска.