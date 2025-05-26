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В Братске несколько горожан отравились шаурмой в одном кафе, возбуждено дело

СК в Братске завел уголовное дело после отравления девяти человек в общепите
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Shutterstock/FOTODOM

В городе Братске Иркутской области возбудили уголовное дело после того, как девять человек, включая четырех несовершеннолетних, попали в больницу с отравлением после посещения одного из заведений общепита. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Приморью.

По предварительной информации ведомства, люди почувствовали недомогание после употребления пищи в местном кафе. Пострадавшие обратились за медицинской помощью с жалобами, характерными для пищевой токсикоинфекции — среди симптомов отмечались тошнота, рвота, высокая температура и диарея. Шестеро из них, включая детей, были госпитализированы.

По данным Telegram-канала Barb Mash, все пострадавшие ели шаурму в одном и том же месте — кафе «Шаурма на углях».

Местная администрация подтвердила каналу, что у заболевших диагностировали признаки острой кишечной инфекции. Тем временем само кафе, где произошло массовое отравление, временно закрыли. В заведении провели проверки, специалисты отобрали пробы для лабораторного анализа.

Владелец точки общественного питания Нарек Аветисян сообщил, что срочно вернулся из отпуска, чтобы лично разобраться в ситуации. По его словам, причиной произошедшего могли стать действия недобросовестных конкурентов, поскольку заведение пользуется популярностью у местных жителей. Он отметил, что кафе работает давно и пользуется доверием посетителей.

Следственный отдел по Братску возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев и самих потерпевших.

Ранее во Владивостоке отравились более десяти студентов.

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