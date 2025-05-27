Стало известно состояние пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле

Несколько человек, которые пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в английском Ливерпуле, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Работники скорой помощи St John были среди первых на Уотер-стрит, кто оказал помощь пострадавшим, некоторые из которых, как полагают, находятся в критическом состоянии», — говорится в публикации.

Автомобиль въехал в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время чемпионского парада в честь победы команды в Английской премьер-лиге. Инцидент произошел в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в Ливерпуле. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. Полиция подтвердила, что несколько человек были сбиты.

По информации The Guardian, на предоставленных кадрах после инцидента запечатлено, как человека уносят на носилках, а также мужчина, идущий, обняв полицейского за плечи, чтобы поддержать его.

Известно, что около 30 человек получили травмы или находились в состоянии шока и обратились за помощью в итальянский ресторан напротив мэрии Ливерпуля, за углом от места столкновения.

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