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В Калининграде арестовали «смотрящего» за регионом

МВД: в Калининграде арестован находившийся в розыске криминальный авторитет

В Калининграде арестовали криминального авторитета, который был так называемым «смотрящим» за областью. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД России.

По данным МВД, 45-летний уроженец Ставропольского края находился в федеральном розыске и в период с января 2023 года до февраля 2024 года занимал неформальный статус «смотрящего» за Калининградской областью.

«Он контролировал преступную иерархию, разрешал конфликты между участниками криминального мира и координировал их действия», — отмечается в сообщении.

Кроме того, мужчина занимался поставками продуктов и предметов первой необходимости осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях региона.

По версии следствия, в ноябре 2024 года злоумышленник вместе с сообщниками вымогал у местных жителей 1,9 млн рублей под угрозой физической расправы.

В отношении задержанного были возбуждены три уголовных дела (ч. 2 и ч. 3 ст. 163 и ст. 210.1 УК РФ).

22 мая суд вынес приговор вору в законе Андрею Вознесенскому, известному в криминальном мире по кличке Хобот. Он был признан виновным в в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По данным следствия, Вознесенский получил криминальный статус в 1995 году. Его положение означает, что мужчина пользуется безоговорочным авторитетом, а также сохраняет преступные традиции.

Суд назначил криминальному авторитету наказание в виде восьми лет и двух месяцев исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года, отметили в прокуратуре.

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