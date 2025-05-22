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Суд приговорил вора в законе Хобота к восьми годам колонии

Вор в законе Вознесенский получил восемь лет колонии за криминальный статус
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Shutterstock

Суд вынес приговор вору в законе Андрею Вознесенскому, известному в криминальном мире по кличке Хобот. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Вознесенский получил криминальный статус в 1995 году. Его положение означает, что мужчина пользуется безоговорочным авторитетом, а также сохраняет преступные традиции.

Суд назначил криминальному авторитету наказание в виде восьми лет и двух месяцев исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года, отметили в прокуратуре.

В феврале прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вознесенского. Как указали в ведомстве, обвиняемый не отказался от своего статуса и продолжал занимать высшее положение в преступной иерархии.

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