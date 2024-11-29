Герой песни «Владимирский централ» решил «переродить» Михаила Круга

Вор в законе Саша Север, которому посвящена песня «Владимирский централ», решил «переродить» Михаила Круга. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Север отошел от криминальных дел и занялся продвижением певца Максима Дорохина с 2022 года. Мужчине кажется, что голос певца максимально похож на вокал Михаила Круга. Дорохин родом из Жукова Калужской области.

Мужчины приехали на запись в Тверь в студию звукозаписи «Салам». Одна песня под ключ там стоит от 100 тысяч рублей.

SHOT добавил, что у Севера обнаружили задолженность. Он обязан выплатить налоговой 40 тысяч рублей.

Север познакомился с Михаилом Кругом во время заключения во Владимирском централе. Позже певец посвятил ему песню. В июле 2002-го Круга не стало.

14 апреля сообщалось, что вдова певца Михаила Круга Ирина повысила свой гонорар в три раза. По данным Telegram-канала Mash, артистку нанимают на корпоративы криминальные авторитеты, бизнесмены и давние друзья певца.

Сын певца Александр, в свою очередь, поднял свой гонорар в два раза. Его выступления стоят 400 тыс. рублей. В репертуар артиста входит пять хитов отца и авторские песни.

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