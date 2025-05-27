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Госдума приняла закон об условиях штрафов для работников

Госдума разрешила снижать размер премии работника при дисциплинарном взыскании
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Depositphotos

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, в рамках которого работодателям разрешается снижать размер премии работника при дисциплинарном взыскании. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения будут внесены в Трудовой кодекс (ТК) России в части учета показателей работника. Согласно документу, депремирование не должно будет уменьшать месячную заработную плату более чем на 20%.

Также из законопроекта следует, что размеры премий, сроки, основания и условия их выплаты определяются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами. Также работодатели смогут определить их на основании качества, эффективности и продолжительности работы сотрудника.

В феврале депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в России сегодня работодатели могут самостоятельно принять решение о введении четырехдневной рабочей недели. По его словам, вводить это на общефедеральном уровне нецелесообразно, так как страна борется с санкционным давлением в условиях кадрового дефицита.

Ранее в Госдуме предложили расширить «черный список» на недобросовестных работодателей.

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