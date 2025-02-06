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В Госдуме работодателям напомнили о праве вводить четырехдневную рабочую неделю

Депутат Колунов: компании в РФ могут сами вводить четырехдневную рабочую неделю
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России сегодня работодатели могут самостоятельно принять решение о введении четырехдневной рабочей недели. Вводить это на общефедеральном уровне сегодня нецелесообразно, так как страна борется с санкционным давлением в условиях кадрового дефицита, заявил он RT.

Так депутат отреагировал на предложение своей коллеги по нижней палате парламента Сарданы Авксентьевой, которая предположила, что сокращение трудовой недели до четырех дней повысит рождаемость. Колунов подчеркнул, что такое право уже есть у всех компаний, реализовать на практике его можно с помощью трудовых договоров. Также есть гибридный формат работы, когда офис сочетают с домом, и полностью удаленный. Все это говорит, что необходимости в отдельных мерах нет, считает парламентарий.

Однако самым важным препятствием для такой меры депутат назвал тот факт, что Россия сегодня вынуждена противостоять санкционному давлению Европы и США. Более того, промышленность работает беспрерывно для обеспечения фронта всем необходимым.

«Плюс сегодня в отраслях экономики мы видим дефицит кадров. Уместно ли при всем этом говорить о сокращении рабочей недели и ставить экономику страны под угрозу? На мой взгляд, неуместно», — подчеркнул Колунов.

Напомним, Авксентьева приводила пример Японии, где с помощью введения «четырехдневки» надеются восстановить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью сотрудников. Такой опыт, по ее мнению, можно адаптировать к правовой системе России.

Ранее эксперты объяснили, повысит ли четырехдневная рабочая неделя рождаемость в России.

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