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Верховный суд запретит отправлять в СИЗО беременных, обвиняемых в нетяжких преступлениях

Верховный суд поддержал отказ от ареста беременных и отцов малолетних детей
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд (ВС) России предложил запретить арестовывать беременных женщин, подозреваемых в совершении нетяжких преступлений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на проект ВС.

«Несовершеннолетнему, беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего ребенка, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, усыновителю или опекуну малолетнего ребенка, единственному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления небольшой или средней тяжести, мера пресечения в виде заключения под стражу по общему правилу избираться не может», — говорится в проекте.

Поместить эти категории граждан под стражу, как подчеркнули в ВС, можно только в случае применения насилия или угрозы его применения.

13 мая сообщалось, что отцов-одиночек хотят освободить от наказания в виде принудительных работ, уравняв их таким образом с матерями-одиночками.

Ранее Верховный суд признал незаконным ввод комиссий за снятие с кредиток без согласия клиента.

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