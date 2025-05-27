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Четырехлетняя девочка осталась парализованной и лишилась речи после укуса клеща

Daily Mail: в США 4-летняя девочка осталась парализованной после укуса клеща
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Taylor Rae Ward/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США четырехлетняя девочка осталась парализованной и потеряла способность говорить после укуса клеща, пишет Daily Mail.

Через пять дней после поездки на природу четырехлетняя Мэделин Таквиллер проснулась и не смогла ходить. Ее мать, Тейлор, рассказала, что дочь выглядела абсолютно здоровой до того момента, как внезапно потеряла способность передвигаться и даже не могла поднять голову.

«Это было страшно. Моя совершенно здоровая четырехлетняя дочь не могла ходить — я не понимала, что с ней происходит», — поделилась женщина.

Медики больницы провели обследование ребенка, включая компьютерную томографию, но не смогли установить причину состояния. Позже семья была направлена в специализированную детскую клинику, где невролог заметил, что у девочки отсутствует реакция руками. После вопроса о возможном пребывании на природе врач осмотрел ее голову и обнаружил там клеща Скалистых гор, впившегося в кожу девочки несколько дней назад.

Этот вид клещей выделяет нейротоксин в слюне, который вызывает редкое состояние, известное как паралич от клеща. Оно может привести к полному параличу тела, начиная с ног и распространяясь вверх, а в тяжелых случаях — даже к дыхательной недостаточности.

После удаления клеща Мэделин начала восстанавливаться: она смогла встать уже через четыре часа. Также ей был назначен антибиотик доксициклин для профилактики болезни Лайма — еще одного опасного заболевания, передающегося через клещей.

Тейлор теперь настоятельно рекомендует всем родителям быть внимательными.

«Проверяйте детей, проверяйте их головы, за ушами, в области пояса. Это может случиться с каждым», — добавила женщина.

Ранее в Британии мужчину парализовало после укуса клеща.

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