В Британии парня парализовало после укуса клеща

Молодой парень Коннор Эдвардс остался парализованным после укуса клеща во время езды на горном велосипеде. Об этом сообщает Mirror».

«Я буквально прикован к постели/инвалидному креслу, а голова отваливается. Это подборка и смесь того, с чем я просыпаюсь, но в основе всего лежит то, что все мои суставы вывихнуты, а голова скользит, и так жить невозможно...», — заявил он.

В публикации говорится, что парень родом из Стаффордшира. Он зарабатывал на жизнь, работая в компании по страхованию жизни. Несколько лет назад у него была депрессия, и он взял отпуск, чтобы восстановить психологическое состояние. Он увлекся ездой на горном велосипеде, и в одну из поездок в него впился клещ, но проблему он осознал не сразу.

Эдвардс понял, что его укусил клещ лишь спустя сутки после поездки. Он просто достал насекомое из ноги и не придал этому обстоятельству серьезного значения. Позже медики диагностировали парню болезнь Лайма, однако бороться с инфекцией привычными методами было уже поздно, потому что болезнь добралась до мозга и требует срочного операционного вмешательства.

Ранее россиян предупредили о начале главного пика активности клещей.