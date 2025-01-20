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Участник нападения на Буденновск обжаловал приговор

Член банды Басаева подал жалобу в Верховный суд
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Depositphotos

Член банды Шамиля Басаева, захватившей в 1995 году заложников в Буденновске, Рамзан Белялов обжаловал свой приговор в Верховном суде Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Поступившая в суд жалоба по делу о захвате заложников касается вынесенного в первой инстанции приговора и решений последующих инстанций.

В декабре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 15 и 13 годам лишения свободы двух членов группировки Шамиля Басаева, участвовавших в захвате заложников в Буденновске, Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева.

Белялов и Маздаев долгое время скрывались от следствия и были задержаны в 2014 и 2015 году соответственно.

14 июня 1995 года боевики из банды Басаева общей численностью не менее 160 человек совершили нападение на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. В результате террористического акта в заложники были захвачены 1586 человек, сотни пострадали.

Ранее ФСБ задержала членов банды Басаева.

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