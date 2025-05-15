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Ядовитое облако накрыло испанский город после взрыва на химзаводе

Express: ядовитое облако накрыло испанский город Алькала-де-Гуадаира
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Social Media/Doussal Quentin/Reuters

Взрыв на химическом предприятии компании Plainsur, расположенном неподалеку от города Алькала-де-Гуадаира, привел к выбросу опасного облака химикатов. Об этом сообщает издание Express.

Власти рекомендовали жителям — около 77 тысяч человек — немедленно укрыться в домах, плотно закрыть окна и не выходить на улицу.

Сотрудники завода сначала пытались самостоятельно справиться с возгоранием, но были вынуждены покинуть территорию из-за стремительного распространения огня. Черный дым поднялся высоко в небо и был заметен на расстоянии до 80 километров.

На объекте хранились различные химические растворители, что усилило тревогу по поводу состава загрязняющего облака. По последним данным, пострадавших нет, но экстренные службы продолжают следить за ситуацией.

Это уже второй подобный инцидент за короткое время: 10 мая на складе химикатов в районе Барселоны также вспыхнул пожар, из-за которого около 160 тысяч человек получили распоряжение оставаться дома.

Ранее в Иране произошел пожар на заводе.

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