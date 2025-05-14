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Названы самые опасные для здоровья людей комнатные растения

Биолог Воробьев: комнатные растения семейства ароидных могут навредить человеку
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Shutterstock

К числу самых опасных для здоровья людей комнатных растений можно отнести представителей семейства ароидных и молочайных, потому что они могут вызвать аллергию и жжение кожи. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

Он отметил, что антуриум, диффенбахия, сциндапсус золотистый и калла из семейства ароидных содержат в своем соке алкалоиды, которые могут спровоцировать расстройство желудка и сильную аллергическую реакцию, включая отек. Однако этого не произойдет, если не контактировать с ними.

По его словам, к условно опасным относятся все молочайные — молочай ребристый, молочай блестящий и пуансеттия (рождественская звезда), в которых есть белый сок.

«Обрезав любое из этих растений, выделяется довольно горькое и жгучее защитное молочко. Попав случайно в глаз, оно вызывает сильное жжение», — заключил Воробьев.

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Сабина Дельманова до этого говорила, что эвкалипт признан одним из самых эффективных комнатных растений для борьбы с вирусами. Кроме него, миниатюрные цитрусовые, такие как мандарин, и хвойные деревья, например, можжевельник, помогают очищать и дезинфицировать воздух в помещениях.

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