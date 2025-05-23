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Родителям рассказали, как распознать эмоциональное выгорание у ребенка

Психолог Герасимова: тревожность указывает на эмоциональное выгорание у ребенка
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Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

На эмоциональное выгорание у ребенка могут указывать снижение успеваемости и физической активности, капризы, замкнутость, тревожность, стремление к социальной изоляции. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Анастасия Герасимова.

«У взрослых выгорание чаще всего связано с профессиональной деятельностью и переутомлением на работе. Детское выгорание происходит из-за психофизических особенностей, чрезмерной учебной нагрузки, усиленных спортивных занятий или давления со стороны родителей и общества», — сказала специалист.

Она добавила, что дети находятся в процессе формирования психики, что делает проявления выгорания более яркими и менее предсказуемыми, чем у взрослых.

Согласно опросу медиахолдинга Rambler&Co, выгорание остается актуальной проблемой: 40% россиян признались, что испытывают его сейчас, а 24% сталкивались ранее. Основные симптомы — потеря интереса к работе (39%), хроническая усталость (25%) и эмоциональное опустошение (25%).

Ранее психолог предупредила об опасности жизни без свободного времени на досуг.

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