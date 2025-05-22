Трудоголиков предупредили об опасности переработок для здоровья

Регулярные и длительные переработки могут ухудшить результаты трудовой деятельности, привести к эмоциональному выгоранию и навредить здоровью. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, хроническая усталость грозит появлением сильного напряжения, стресса, тревоги и раздражения. Это негативно отражается на иммунной системе и физическом и психологическом состоянии работника. В частности, перегрузки повышают риск развития сердечно-сосудистых болезней и метаболических нарушений. Кроме того, такие трудоголики больше подвержены респираторным вирусным инфекциям.

«Определить, что человек перенапрягается на работе, можно по эмоциональному состоянию. Отсутствие сил, раздражительность и ощущение, что работа становится рутиной, — тревожные признаки. К характерным чертам трудоголиков относят нестабильность, рассеянность, проблемы со сном и частые простуды», — добавили в сообщении.

Американские ученые из Нью-Йоркского университета до этого выявили тревожную связь между переработками и изменениями в структуре головного мозга. Сканирование показало, что у людей, работающих более 52 часов в неделю, наблюдаются значительные изменения в областях, отвечающих за эмоциональную регуляцию и когнитивные функции.

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