На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трудоголиков предупредили об опасности переработок для здоровья

«Пятый канал»: переработки могут навредить здоровью сотрудников
close
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Регулярные и длительные переработки могут ухудшить результаты трудовой деятельности, привести к эмоциональному выгоранию и навредить здоровью. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, хроническая усталость грозит появлением сильного напряжения, стресса, тревоги и раздражения. Это негативно отражается на иммунной системе и физическом и психологическом состоянии работника. В частности, перегрузки повышают риск развития сердечно-сосудистых болезней и метаболических нарушений. Кроме того, такие трудоголики больше подвержены респираторным вирусным инфекциям.

«Определить, что человек перенапрягается на работе, можно по эмоциональному состоянию. Отсутствие сил, раздражительность и ощущение, что работа становится рутиной, — тревожные признаки. К характерным чертам трудоголиков относят нестабильность, рассеянность, проблемы со сном и частые простуды», — добавили в сообщении.

Американские ученые из Нью-Йоркского университета до этого выявили тревожную связь между переработками и изменениями в структуре головного мозга. Сканирование показало, что у людей, работающих более 52 часов в неделю, наблюдаются значительные изменения в областях, отвечающих за эмоциональную регуляцию и когнитивные функции.

Ранее россиянам объяснили, почему переработки не всегда оплачиваются.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами