Москвичам рассказали, когда столичный регион накроет тополиным пухом

Тяжелый для аллергиков период в Москве и Подмосковье наступит с первых чисел июня — столичный регион накроет тополиным пухом. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Владимир Чуб.

Как предупреждала в интервью газете «Известия» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова, аллергия может впервые проявиться и у взрослых людей, даже если раньше подобных реакций не наблюдалось. По ее словам, иммунная система со временем может изменяться, и появление новых триггеров — не редкость.

«Я думаю, что на следующей неделе пух уже полетит. Сейчас ива начала пушиться, тополь, и на подходе злаки, они уже колосятся. Так что, скорее всего, это выпадет на начало следующей недели», — рассказал Чуб.

Врач аллерголог-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Чернушевич до этого говорила, что тополиный пух сам по себе для аллергиков не представляет никакой опасности, однако проблема заключается в том, что на него налипают пыльца растений и споры грибов. Перенося их, пух превращается в опасный аллерген, который иммунная система распознает как что-то чужеродное и запускает воспалительный процесс.

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