Врач объяснила, как уберечь от аллергии еще не рожденного ребенка

Чтобы уберечь будущего ребенка от аллергии, родителям важно выяснить свой аллергический статус еще до беременности. Об этом в интервью РИАМО сообщила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Как напоминает газета «Известия», в Центральной России настало сложное время для страдающих аллергией — зацвела береза. Врачи рекомендуют аллергикам на это время не проветривать помещения и избегать прогулок.

Чтобы дети были неуязвимыми перед березовой пыльцой, родителям стоит сдать современные тесты, которые позволяют выявить чувствительность к сотням аллергенов, включая перекрестные, отметила Станкевич. Исходя из их результатов, по ее словам, можно заранее скорректировать питание, образ жизни и свести риски для будущего ребенка к минимуму.

«Аллергия — это не всегда про сыпь и чихание. Иногда она живет в организме «тихо», передается по наследству и проявляется у детей в самых неожиданных формах. Поэтому ждать появления симптомов — не лучшая стратегия. Гораздо надежнее знать свой аллергический статус заранее», — заключила специалист.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина до этого предупреждала, что у страдающих сезонной аллергией (полинозом) может развиться перекрестная пищевая аллергия. В качестве примера она привела аллергию на пыльцу орешника, при которой может появиться непереносимость всех видов орехов.

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