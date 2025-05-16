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Аллергикам объяснили, в чем состоит главная опасность тополиного пуха

Врач Чернушевич: тополиный пух переносит споры грибов и раздражает слизистые
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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Тополиный пух сам по себе для аллергиков не представляет никакой опасности, однако проблема заключается в том, что на него налипают пыльца растений и споры грибов. Перенося их, пух превращается в опасный аллерген, который иммунная система людей распознает как что-то чужеродное и запускает воспалительный процесс, объяснила RT врач аллерголог-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Чернушевич.

Аллергическая реакция на тополиный пух выражается в таких симптомах, как заложенность и зуд носа, насморк, чихание, слезотечение, зуд и покраснение слизистых глаз и даже обострение атопического дерматита. Чтобы снизить риск таких последствий, аллергикам рекомендуют использовать от тополиного пуха различные барьеры – например, очки для глаз, фильтры для носа. Если на улице много пуха и при этом ветреная погода, лучше проводить там меньше времени, а сразу после возвращения домой промывать нос водой или физраствором, посоветовала врач.

Она также напомнила о важности регулярно проводить в доме влажную уборку, использовать специальные очищающие воздух устройства.

«Пациентам, склонным к аллергии, рекомендуется вести дневник симптомов во время цветения растений — примерно с апреля по июль. Эти данные помогут врачу аллергологу-иммунологу составить план дальнейших действий в рамках терапии», — заключила Чернушевич.

Напомним, медики отмечают, что помощь специалиста человеку требуется, если из-за тополиного пуха у человека наблюдаются такие симптомы, как зуд и ощущение «песка» в глазах, насморк, а также постоянное чихание. Аллергию важно своевременно диагностировать, после чего требуется лечение под присмотром врача. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то заболевание можно запустить – тогда оно будет мучить в течение всего года, а не только весной и в начале лета.

Ранее россиян предупредили, что тополиный пух может вывести автомобиль из строя.

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